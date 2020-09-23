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Улан-удэнец просил помыться, но готовил в бане наркотики

Улан-удэнец просил помыться, но готовил в бане наркотики
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские узнали об этом из анонимного сообщения

20 сентября полицейские Советского района Улан-Удэ в пригородном садоводческом товариществе изъяли более килограмма марихуаны и более шести граммов гашишного масла. Наркотики хранились в сарае около бани на участке местного жителя. Также на месте обнаружили следы изготовления гашишного масла и посуду, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

О том, что задержанный изготавливал наркотики, полицейские узнали из анонимного сообщения.

Как выяснилось позже, наркотики изготавливал 29-летний улан-удэнец. Молодой человек попросился у хозяина дома помыться в бане. Мужчина разрешил и не подозревал, что гость заготавливал наркотические средства.



Вечером того же дня за распитие спиртного в общественном месте на улице Коммунистическая сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего мужчину. При осмотре у него обнаружено около 200 граммов марихуаны. Задержанный пояснил полицейским, что собрал наркотик для личного употребления.

Предварительно установлено, что в момент задержания мужчины находились в состоянии наркотического опьянения. Решается вопрос об привлечении их к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
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