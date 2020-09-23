В Бурятии объяснили разлом на федеральной трассе

Накануне, после ночного землетрясения, которое немало испугало жителей Иркутской области и Бурятии, на федеральной трассе «Байкал» сняли обрушение асфальта. Очевидцы предположили, что разлом возник как раз после землетрясения, однако, как выяснилось, это не так.





