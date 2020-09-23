В Бурятии объяснили разлом на федеральной трассе

Накануне, после ночного землетрясения, которое немало испугало жителей Иркутской области и Бурятии, на федеральной трассе «Байкал» сняли обрушение асфальта. Очевидцы предположили, что разлом возник как раз после землетрясения, однако, как выяснилось, это не так.
Данный участок дороги находится на федеральной трассе на трассе Р-258 «Байкал» (с км 263 по км 264) около села Клюевка Кабанского района Бурятии.
Разрушение началось ещё в августе 2019 года из-за обильных ливней в Иркутской области и Бурятии, пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал» (в его ведении находятся федеральные автодороги).
- Обвал дороги вызвали несколько причин: обильные затяжные ливни вызвали изменение водного режима водоносных слоёв подстилающего грунта, который на этом участке представлен слабыми песчаниками и алевролитами с включением обводнённых прослоек бурого угля. Кроме того, в августе 2019 года зафиксировано семь землетрясений (классом от 9,3 до 11,2), запустивших процессы активного оползнеобразования. В результате этих факторов произошло существенное переувлажнение земляного полотна косогорной части автодороги, которое привело к образованию тела оползня. Величина просадки грунта составила 1,5 метра, - пояснили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В сентябре 2019 года, когда погодные условия улучшились и земляное полотно стабилизировалось, были выполнены работы по замене влажного грунта и отсыпке земляного полотна до первоначальных отметок, а также заасфальтировали проезжую часть.
18 мая 2020 года было возобновлено движение тела оползня. Поэтому на участке произведено обустройство временной объездной дороги, установлены ограждающие блоки и предупреждающие знаки.
После ночного землетрясения 22 сентября на этом участке организовало движение по объездной дороге, установивв соответствующие временные дорожные знаки. Движение транспорта не прерывалось. Объездную дорогу сделали во избежание нагрузки на данный участок.
- Принято решение обеспечить движение по существующей объездной дороге — в перспективе она будет расширена под две полосы движения. Таким образом проезд будет осуществляться до окончания противооползневых мероприятий, к которым планируется приступить в 2021 году. Ранее, в 2019-м, Федеральное дорожное агентство выделило средства на проектно-изыскательские работы, - пояснили в Упрдор «Южный Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», землетрясение произошло в третьем часу ночи 22 сентября. Толчки почувствовали жители Бурятии и Иркутской области. Эпицентр с магнитудой 5,5 баллов, находился в 15 километров от Култука Слюдянского района Иркутской области. В 2:20 был произошёл повторный толчок с магнитудой 4,9 баллов. Толчки «прокатились» более чем 500 населённым пунктам Иркутской области и Бурятии, разбудив и немало испугав людей. Многие в спешке покидали дома и выбегали посреди ночи на улицу. По словам сейсмолога, подобные землетрясения на Байкальской территории бывают раз в 50 лет.