В поезде в Забайкалье нашли радиоактивный свёрток

Его обнаружили читинские таможенники



Читинские таможенники обнаружили в локомотиве железнодорожного состава, следующего из России в Китай, свёрток с повышенным радиационным фоном. Его обнаружили с помощью специальной техники.



- Во взаимодействии с другими контролирующими органами проведены все необходимые мероприятия, объект изъят и изолирован. Жизни и здоровью граждан угрозы нет, - сообщает Читинская таможня.



Отмечается, что инцидент произошел на ЖДПП «Забайкальск».



Вскоре стало известно, что в свёртке был слиток металла.



— В локомотиве поезда был обнаружен слиток металла с излучением, превышающим естественный радиационный фон. В ходе оперативно-следственных мероприятий слиток изъят, - сообщил Департамент ГО и ПБ Забайкальского края.



Естественный радиационный фон в непосредственной близости от тепловоза не превышен. Угроза загрязнения окружающей среды отсутствует, заверили в ведомстве.

