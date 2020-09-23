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В поезде в Забайкалье нашли радиоактивный свёрток

В поезде в Забайкалье нашли радиоактивный свёрток
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его обнаружили читинские таможенники

Читинские таможенники обнаружили в локомотиве железнодорожного состава, следующего из России в Китай, свёрток с повышенным радиационным фоном. Его обнаружили с помощью специальной техники.

- Во взаимодействии с другими контролирующими органами проведены все необходимые мероприятия, объект изъят и изолирован. Жизни и здоровью граждан угрозы нет, - сообщает Читинская таможня.

Отмечается, что инцидент произошел на ЖДПП «Забайкальск».

Вскоре стало известно, что в свёртке был слиток металла.

— В локомотиве поезда был обнаружен слиток металла с излучением, превышающим естественный радиационный фон. В ходе оперативно-следственных мероприятий слиток изъят, - сообщил Департамент ГО и ПБ Забайкальского края.

Естественный радиационный фон в непосредственной близости от тепловоза не превышен. Угроза загрязнения окружающей среды отсутствует, заверили в ведомстве.
радиация Таможня
 
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