В Иркутской области школьник со злости заявил о бомбе в поликлинике

Подросток разозлился, что его не пустили гулять
Усть-Илимский городской суд вынес приговор школьнику, который заявил о ложном минировании поликлиники.
23 января 2020 года воспитанник Центра социальной помощи семьи и детям, разозлившись, что его не отпустили погулять, позвонил в службу спасения «03. Он сообщил: «Детская поликлиника заминирована, через пять минут произойдёт взрыв».
Диспетчер незамедлительно сообщил о готовящемся взрыве в правоохранительные органы За две минуты персонал и посетители были эвакуированы на улицу, где стоял мороз.
Взрывное устройство в помещении обнаружено не было. Лечебное учреждение заработало спустя 3 часа.
- При назначении наказания суд учёл малолетний возраст подсудимого, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья. Подростку назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей, - сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.
Поскольку осуждённый не имеет самостоятельного заработка, штраф будет уплачен его отцом.
Приговор в законную силу не вступил.
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Происшествия, Фото:
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