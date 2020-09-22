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В Иркутской области школьник со злости заявил о бомбе в поликлинике

В Иркутской области школьник со злости заявил о бомбе в поликлинике
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подросток разозлился, что его не пустили гулять

Усть-Илимский городской суд вынес приговор школьнику, который заявил о ложном минировании поликлиники.

23 января 2020 года воспитанник Центра социальной помощи семьи и детям, разозлившись, что его не отпустили погулять, позвонил в службу спасения «03. Он сообщил: «Детская поликлиника заминирована, через пять минут произойдёт взрыв».

Диспетчер незамедлительно сообщил о готовящемся взрыве в правоохранительные органы За две минуты персонал и посетители были эвакуированы на улицу, где стоял мороз.

Взрывное устройство в помещении обнаружено не было. Лечебное учреждение заработало спустя 3 часа.

- При назначении наказания суд учёл малолетний возраст подсудимого, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья. Подростку назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей, - сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.

Поскольку осуждённый не имеет самостоятельного заработка, штраф будет уплачен его отцом.

Приговор в законную силу не вступил.


ложное минирование
 
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