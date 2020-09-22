В Иркутской области школьник со злости заявил о бомбе в поликлинике

Подросток разозлился, что его не пустили гулять



Усть-Илимский городской суд вынес приговор школьнику, который заявил о ложном минировании поликлиники.



23 января 2020 года воспитанник Центра социальной помощи семьи и детям, разозлившись, что его не отпустили погулять, позвонил в службу спасения «03. Он сообщил: «Детская поликлиника заминирована, через пять минут произойдёт взрыв».



Диспетчер незамедлительно сообщил о готовящемся взрыве в правоохранительные органы За две минуты персонал и посетители были эвакуированы на улицу, где стоял мороз.



Взрывное устройство в помещении обнаружено не было. Лечебное учреждение заработало спустя 3 часа.



- При назначении наказания суд учёл малолетний возраст подсудимого, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья. Подростку назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей, - сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.



Поскольку осуждённый не имеет самостоятельного заработка, штраф будет уплачен его отцом.



Приговор в законную силу не вступил.





