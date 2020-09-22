Погибшим было от 24 до 34 лет
В Иркутской области по факту ДТП, унёсшего жизни пяти человек, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследованием дела занимаются следователи специализированного следственного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области.
В рамках предварительного следствия будут назначены различные экспертизы и исследования, обобщены показания свидетелей и очевидцев, установлены главные и сопутствующие причины произошедшей аварии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло накануне в Усольском районе. По предварительным сведениям, водитель легкового автомобиля, следовавшего со стороны села Большая Елань, проигнорировал требование инспектора ГИБДД об остановке и попытался скрыться на высокой скорости. Во время погони он неоднократно совершал опасные маневры. При обгоне грузовика по обочине проезжей части автомобиль вынесло на полосу для встречного движения, по которой в этот момент следовал седельный тягач.
В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте.
Личности погибших установлены. Все они являются жителями поселка Тельма. Возраст погибших от 24 до 34 лет.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими
Происшествия, Фото:
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