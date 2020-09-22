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В Иркутской области возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими

В Иркутской области возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Погибшим было от 24 до 34 лет

В Иркутской области по факту ДТП, унёсшего жизни пяти человек, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследованием дела занимаются следователи специализированного следственного отдела по расследованию ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области.

В рамках предварительного следствия будут назначены различные экспертизы и исследования, обобщены показания свидетелей и очевидцев, установлены главные и сопутствующие причины произошедшей аварии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло накануне в Усольском районе. По предварительным сведениям, водитель легкового автомобиля, следовавшего со стороны села Большая Елань, проигнорировал требование инспектора ГИБДД об остановке и попытался скрыться на высокой скорости. Во время погони он неоднократно совершал опасные маневры. При обгоне грузовика по обочине проезжей части автомобиль вынесло на полосу для встречного движения, по которой в этот момент следовал седельный тягач.

В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте.

Личности погибших установлены. Все они являются жителями поселка Тельма. Возраст погибших от 24 до 34 лет.


По информации ГУ МВД по Иркутской области
ДТП смерть уголовное дело
 
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