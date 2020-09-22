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Организаторам бунта в ангарской колонии предъявили обвинение

Организаторам бунта в ангарской колонии предъявили обвинение
Происшествия, 
Всего на причастность проверяется более 200 человек

Следователи предъявили обвинение 15 наиболее активным участникам апрельского бунта в ангарской исправительной колонии №15. Они обвиняются по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершённая организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии».

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 9 апреля в Ангарске несколько осуждённых исправительной колонии №15 не подчинились требованиям сотрудников и напали на них. В колонии вспыхнули массовые беспорядки. Осуждённые подожгли несколько объектов в промышленной зоне.

Следователи продолжают сбор доказательств о причастности более 200 человек к беспорядкам в колонии.

- 15 наиболее активных участников преступления привлечены к уголовной ответственности, в отношении четверых осужденных по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (содержатся в СИЗО), остальные находятся в исправительной колонии, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
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