Всего на причастность проверяется более 200 человек
Следователи предъявили обвинение 15 наиболее активным участникам апрельского бунта в ангарской исправительной колонии №15. Они обвиняются по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершённая организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии».
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 9 апреля в Ангарске несколько осуждённых исправительной колонии №15 не подчинились требованиям сотрудников и напали на них. В колонии вспыхнули массовые беспорядки. Осуждённые подожгли несколько объектов в промышленной зоне.
Следователи продолжают сбор доказательств о причастности более 200 человек к беспорядкам в колонии.
- 15 наиболее активных участников преступления привлечены к уголовной ответственности, в отношении четверых осужденных по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (содержатся в СИЗО), остальные находятся в исправительной колонии, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Организаторам бунта в ангарской колонии предъявили обвинение
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