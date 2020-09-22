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Забайкалец угнал грузовик и застрял на нём

Забайкалец угнал грузовик и застрял на нём
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина угнал машину и украл инструменты у работодателя

В Забайкальском крае с территории предприятия угнали грузовик «ГАЗСАЗ-53Б», а также украли бензопилу, сварочный аппарат и другие инструменты.

Полицейские выяснили, что кражу совершил ранее неоднократно судимый 31-летний слесарь организации. Он дал признательные показания.

Мужчина имел свободный доступ к электроинструментам. Взяв из гаража ключи от машины, он завёл грузовик, загрузил инструменты и уехал.

По дороге грузовик застрял. Бросив технику, мужчина вызвал такси, в которое перегрузил украденное. Часть инструментов мужчина продал водителю, остальное привёз домой для дальнейшей продажи.

Грузовик изъят в технически неисправном состоянии.

По фактам угона и кражи возбуждены уголовные дела. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.


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