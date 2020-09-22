Жителя Бурятии приговорили к 16 годам колонии за убийство

Мужчина совершил убийство общеопасным способом



Верховный суд Бурятии вынес приговор по делу жителя республики, признав его виновным в убийстве, которое произошло в июле прошлого года. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.



- Исследовав представленные доказательства, присяжные заседатели отвергли версию защиты о том, что убийство было совершено в состоянии необходимой обороны. Приговором суда мужчина признан виновным в совершении убийства общеопасным способом, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.



Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

