Жительница Бурятии совершила две кражи за несколько дней

Она получила условный срок



Пьяная женщина украла телефон из дома жительницы Бичурского района Бурятии. Владелица имущества в момент кражи спала.



Через пару дней воровка украла 12 тысяч у другого человека.



- По результатам рассмотрения уголовного дела она признана виновной в совершении преступлений, и подвергнута наказанию в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.

