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Жительница Бурятии совершила две кражи за несколько дней

Жительница Бурятии совершила две кражи за несколько дней
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она получила условный срок

Пьяная женщина украла телефон из дома жительницы Бичурского района Бурятии. Владелица имущества в момент кражи спала.

Через пару дней воровка украла 12 тысяч у другого человека.

- По результатам рассмотрения уголовного дела она признана виновной в совершении преступлений, и подвергнута наказанию в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.
кража
 
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