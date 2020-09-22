Она получила условный срок
Пьяная женщина украла телефон из дома жительницы Бичурского района Бурятии. Владелица имущества в момент кражи спала.
Через пару дней воровка украла 12 тысяч у другого человека.
- По результатам рассмотрения уголовного дела она признана виновной в совершении преступлений, и подвергнута наказанию в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда.
Жительница Бурятии совершила две кражи за несколько дней
Происшествия, Фото:
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