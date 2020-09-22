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В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба

В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Мужчина спилил три кубометра древесины

Во время ночного патрулирования лесов Заиграевского района Бурятии лесники увидели спиленную древесину. Подойдя ближе, лесники осмотрелись, но на месте рубки никого не оказалось. Они начали рассчитывать ущерб, как вдруг услышали звуки приближающегося автомобиля. Лесники устроили засаду, спрятавшись за деревьями.

Вскоре к месту рубки на автомобиле «УАЗ» с прицепом подъехал мужчина. Он начал грузить заготовленную древесину. Лесники воспользовались ситуацией, окружили и задержали нарушителя с поличным.

Правонарушителем оказался житель посёлка Заиграево. Мужчина заготовил около трёх кубометров древесины. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 13 тысяч рублей.


Незаконно заготовленная древесина, автомобиль «УАЗ», прицеп и бензопила были изъяты.

В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



черные лесорубы
 
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