В Бурятии украденный мотоцикл спрятали в заброшенном здании

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Угонщик планировал вернуться за ним позже



22 августа у 32-летнего жителя Закаменского района был угнан мотоцикл за 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские обнаружили мотоцикл в заброшенном строении неподалеку.



Позже был задержан подозреваемый - 18-летний житель Закаменска.



Молодой человек неоднократно видел, как мужчина ставит мотоцикл в гараж. Ночью он через забор проник в ограду дома, а оттуда – в гараж. Спрятав мотоцикл, угонщик планировал позже вернуться за ним.



Парень учится в техникуме, ранее не судим.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.





