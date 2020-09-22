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В Бурятии украденный мотоцикл спрятали в заброшенном здании

В Бурятии украденный мотоцикл спрятали в заброшенном здании
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Угонщик планировал вернуться за ним позже

22 августа у 32-летнего жителя Закаменского района был угнан мотоцикл за 170 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские обнаружили мотоцикл в заброшенном строении неподалеку.

Позже был задержан подозреваемый - 18-летний житель Закаменска.

Молодой человек неоднократно видел, как мужчина ставит мотоцикл в гараж. Ночью он через забор проник в ограду дома, а оттуда – в гараж. Спрятав мотоцикл, угонщик планировал позже вернуться за ним.

Парень учится в техникуме, ранее не судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.


кража мотоциклы
 
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