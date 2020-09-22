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В Бурятии из детского сада эвакуировали 162 ребёнка

В Бурятии из детского сада эвакуировали 162 ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл утром

В Гусинозёрске сегодня утром произошла эвакуация в детском саду по улице Ключевская. Были эвакуированы 162 ребёнка и 34 сотрудника.

- По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки без дальнейшего распространения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

На место выезжали пять человек и две единицы техники. В результате помещение проветрили, дети и специалисты затем вернулись в сад.

Учреждение продолжило работу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 сентября в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии из-за возгорания из школы эвакуировали 83 ребёнка и семь сотрудников.


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