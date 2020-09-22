Инцидент произошёл утром
В Гусинозёрске сегодня утром произошла эвакуация в детском саду по улице Ключевская. Были эвакуированы 162 ребёнка и 34 сотрудника.
- По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки без дальнейшего распространения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
На место выезжали пять человек и две единицы техники. В результате помещение проветрили, дети и специалисты затем вернулись в сад.
Учреждение продолжило работу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 сентября в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии из-за возгорания из школы эвакуировали 83 ребёнка и семь сотрудников.
В Бурятии из детского сада эвакуировали 162 ребёнка
Происшествия, Фото:
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