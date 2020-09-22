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В Иркутской области пять человек погибли в ДТП, скрываясь от полиции

В Иркутской области пять человек погибли в ДТП, скрываясь от полиции
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Скрывавшийся от полиции автомобиль врезался в фуру

Днём 21 сентября на федеральной трассе в Усольском районе Иркутской области недалеко от села Биликтуй произошло ДТП, унёсшее жизнь пяти человек.

По предварительным сведениям, экипаж ГИБДД, несущий службу на автодороге Р255 «Сибирь» заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны села Большая Елань. Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке. В ходе погони водитель неоднократно совершал опасные маневры на дороге.

При обгоне грузовика машина выехала на обочину, в результате чего было потеряно управление. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения, по которой в этот момент следовал седельный тягач.


В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте. Все погибшие мужчины.

Прибывшие медики зафиксировали у дальнобойщика ушибы и ссадины, однако мужчина пока от госпитализации отказался.

По данному факту проводится доследственная проверка.



ДТП смерть
 
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