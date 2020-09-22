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В Бурятии с начала года из окон выпали восемь детей

В Бурятии с начала года из окон выпали восемь детей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Статистику привела детский омбудсмен Бурятии

С начала 2020 года в Бурятии восемь детей выпали из окон. Статистику подобных несчастных случаев привела на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

- Падение с высоты является одной из ведущих причин смертности детей старше года в России. В 2017 году в нашей стране из окон выпало 848 детей, из них 106 скончались, в 2018 году - уже 905 случаев, из них 123 смертельных, 33 ребенка остались инвалидами. В 2019 году по этой причине в России погибло 125 детей. К сожалению, Республика Бурятия не является исключением, в 2017 году из окон выпало 5 детей, в 2018- 4, в 2019 - 11, за 2020 - 8 детей, - поделилась Наталья Ганькина.

Одной из причин падения детей с высоты является окно, не обеспеченное средствами защиты, добавила детский омбудсмен. С 1 августа 2020 года в России вступил в силу свод правил, регламентирующий установку ограничителей на окна квартир в новостройках для обеспечения безопасности детей. Данная норма касается только строящихся зданий, а к строениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу новых правил, эти требования применяться не будут.

В Бурятии действует положение по адресной социальной помощи семьям, утвержденное постановлением правительства республики. По нему возможно предоставление социальной помощи гражданам на замену или ремонт электропроводки, ремонт отопительных печей или дымохода.

- Для того, чтобы решить вопрос по обеспечению безопасности детей, проживающих в многоэтажных домах, построенных до принятия новых правил, мною в адрес министра социальной защиты населения республики Быковой Татьяны Александровны направлено предложение рассмотреть возможность внесения дополнений в данное положение - предусмотреть мероприятия по установке за счет средств бюджета блокирующих устройств на окна для малоимущих многодетных семей, проживающих в многоэтажных домах, - сообщила Наталья Ганькина.

Она также призвала родителей не оставлять детей без присмотра и не надеяться на москитные сетки.
падение
 
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