Читинцы нашли связку ключей и обокрали квартиру

Сначала они попали в подъезд, а затем подбирали нужный ключ от квартиры



Житель Читы, вернувшись домой, обнаружил, что его квартиру обокрали. Приехавшие полицейские не обнаружили следов взлома замка или повреждения входной двери. Накануне мужчина потерял ключи, оперативники предположили, что воры нашли их и воспользовались



Полицейские опросили свидетелей, которые видели рядом с домом подозрительных мужчину и женщину. Их личности были установлены. Ими оказались ранее не судимая 53-летняя читинка и её знакомый.



Задержав их, оперативники выяснили, что ключи они нашли во дворе дома и сначала путём подбора электронного ключа от домофона, проникли в подъезд, а затем подобрали ключ от входной двери квартиры.



Из квартиры читинца задержанные украли планшет, три сотовых телефона, набор косметики, продукты питания, норковую шапку и другие носимые вещи. Часть похищенного изъять.



- По факту кражи, совершённой с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, - отметили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

