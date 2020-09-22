Возбуждено уголовное дело
Бурятская транспортная прокуратура выявила факт использования заведомо подложного документа в путевой машинной станции № 56.
- Установлено, что работник организации купил диплом о высшем профессиональном образовании и предъявил его в отдел кадров. Это позволило ему быть назначенным на должность заместителя начальника путевой машинной станции. Пост он занимал вплоть до того, пока не выяснили, что диплом поддельный, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В содеянном работник сознался, он пояснил, что купил диплом у незнакомца.
Улан-Удэнский линейный отдел МВД России на транспорте возбудил уголовное дело.
- Кроме того, руководству организации внесено представление об устранении выявленных нарушений, в части несоответствия указанного лица требованиям к занимаемой должности. Представление находится на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В Бурятии замначальника работал по купленному диплому
Происшествия, Фото:
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