В Бурятии поймать «чёрного» лесоруба помогла коробка из-под молока

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина оставил мусор на месте преступления



Днём 4 сентября в полицию Баргузинского района Бурятии поступило сообщение от лесничего. Он обнаружил незаконную рубку леса на территории Баргузинского участкового лесничества в 10 километрах от села Баргузин, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские обнаружили мусор, оставленный лесорубом. По отпечаткам пальцев, изъятых с пустой коробки из-под молока, полицейские установили причастность к незаконной рубке 28-летнего сельчанина.



Мужчина вырубил восемь кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 130 тысяч рублей.



Во дворе дома подозреваемого полицейские изъяли заготовленную древесину и бензопилу.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.





