 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 сентября

21 сентября

Популярное

В Бурятии поймать «чёрного» лесоруба помогла коробка из-под молока

В Бурятии поймать «чёрного» лесоруба помогла коробка из-под молока
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина оставил мусор на месте преступления

Днём 4 сентября в полицию Баргузинского района Бурятии поступило сообщение от лесничего. Он обнаружил незаконную рубку леса на территории Баргузинского участкового лесничества в 10 километрах от села Баргузин, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские обнаружили мусор, оставленный лесорубом. По отпечаткам пальцев, изъятых с пустой коробки из-под молока, полицейские установили причастность к незаконной рубке 28-летнего сельчанина.

Мужчина вырубил восемь кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 130 тысяч рублей.

Во дворе дома подозреваемого полицейские изъяли заготовленную древесину и бензопилу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.


черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин из-за неприязни к женщине сжёг её машину
Происшествия, 22.09.2020
Действия поджигателя зафиксировала камера наблюдения
В Бурятии мужчину с детьми всю ночь носило по Байкалу
В Бурятии мужчину с детьми всю ночь носило по Байкалу
Происшествия, 22.09.2020
Дозвониться до спасателей попавшие в беду никак не могли
«Страшно»: Ночью «тряхнуло» Бурятию и Иркутскую область
«Страшно»: Ночью «тряхнуло» Бурятию и Иркутскую область
Происшествия, 22.09.2020
Подземные толчки разбудили жителей двух регионов
Улан-удэнец поехал за орехами, но собрал марихуану
Улан-удэнец поехал за орехами, но собрал марихуану
Происшествия, 22.09.2020
Полицейские нашли марихуану возле его палатки
В Бурятии загорелся подвал многоквартирного дома
В Бурятии загорелся подвал многоквартирного дома
Происшествия, 22.09.2020
Возможно, это произошло из-за неосторожного обращения с огнём  
С начала года в Бурятии 402 раза нарушили правила охоты
С начала года в Бурятии 402 раза нарушили правила охоты
Происшествия, 22.09.2020
Нарушителям грозит административная ответственность
В Бурятии произошло 106 ДТП с детьми
В Бурятии произошло 106 ДТП с детьми
Происшествия, 22.09.2020
В результате ДТП пятеро детей погибли
Заблудившаяся в лесу в Улан-Удэ девушка сломала ногу
Заблудившаяся в лесу в Улан-Удэ девушка сломала ногу
Происшествия, 22.09.2020
За сутки Бурятии нашли сразу пятерых заплутавших в лесу людей
В Бурятии водитель впал в кому после наезда на насыпь
В Бурятии водитель впал в кому после наезда на насыпь
Происшествия, 22.09.2020
Тяжёлые травмы получил водитель мопеда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^