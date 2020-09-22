Мужчина оставил мусор на месте преступления
Днём 4 сентября в полицию Баргузинского района Бурятии поступило сообщение от лесничего. Он обнаружил незаконную рубку леса на территории Баргузинского участкового лесничества в 10 километрах от села Баргузин, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские обнаружили мусор, оставленный лесорубом. По отпечаткам пальцев, изъятых с пустой коробки из-под молока, полицейские установили причастность к незаконной рубке 28-летнего сельчанина.
Мужчина вырубил восемь кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил около 130 тысяч рублей.
Во дворе дома подозреваемого полицейские изъяли заготовленную древесину и бензопилу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.
В Бурятии поймать «чёрного» лесоруба помогла коробка из-под молока
Происшествия, Фото:
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