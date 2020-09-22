 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 сентября

21 сентября

Популярное

Иркутянин из-за неприязни к женщине сжёг её машину

Происшествия, 
Действия поджигателя зафиксировала камера наблюдения

18 сентября во дворе многоквартирного дома Иркутска загорелся автомобиль «Сузуки Свифт».

Ночью неизвестный разбил стекло иномарки, поджёг машину и скрылся. Его действия зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на фасаде соседнего здания.

Сыщики вышли на след поджигателя. Им оказался 34-летний иркутянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Вероятным мотивом поджога стала личная неприязнь мужчины к собственнице авто.

Возбуждено уголовное дело «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

автомобили Поджог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутянин из-за неприязни к женщине сжёг её машину
Происшествия, 22.09.2020
Действия поджигателя зафиксировала камера наблюдения
В Бурятии мужчину с детьми всю ночь носило по Байкалу
В Бурятии мужчину с детьми всю ночь носило по Байкалу
Происшествия, 22.09.2020
Дозвониться до спасателей попавшие в беду никак не могли
«Страшно»: Ночью «тряхнуло» Бурятию и Иркутскую область
«Страшно»: Ночью «тряхнуло» Бурятию и Иркутскую область
Происшествия, 22.09.2020
Подземные толчки разбудили жителей двух регионов
Улан-удэнец поехал за орехами, но собрал марихуану
Улан-удэнец поехал за орехами, но собрал марихуану
Происшествия, 22.09.2020
Полицейские нашли марихуану возле его палатки
В Бурятии загорелся подвал многоквартирного дома
В Бурятии загорелся подвал многоквартирного дома
Происшествия, 22.09.2020
Возможно, это произошло из-за неосторожного обращения с огнём  
С начала года в Бурятии 402 раза нарушили правила охоты
С начала года в Бурятии 402 раза нарушили правила охоты
Происшествия, 22.09.2020
Нарушителям грозит административная ответственность
В Бурятии произошло 106 ДТП с детьми
В Бурятии произошло 106 ДТП с детьми
Происшествия, 22.09.2020
В результате ДТП пятеро детей погибли
Заблудившаяся в лесу в Улан-Удэ девушка сломала ногу
Заблудившаяся в лесу в Улан-Удэ девушка сломала ногу
Происшествия, 22.09.2020
За сутки Бурятии нашли сразу пятерых заплутавших в лесу людей
В Бурятии водитель впал в кому после наезда на насыпь
В Бурятии водитель впал в кому после наезда на насыпь
Происшествия, 22.09.2020
Тяжёлые травмы получил водитель мопеда

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^