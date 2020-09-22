Иркутянин из-за неприязни к женщине сжёг её машину

Ночью неизвестный разбил стекло иномарки, поджёг машину и скрылся. Его действия зафиксировала камера наружного наблюдения, установленная на фасаде соседнего здания.



Возбуждено уголовное дело «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.







18 сентября во дворе многоквартирного дома Иркутска загорелся автомобиль «Сузуки Свифт».Сыщики вышли на след поджигателя. Им оказался 34-летний иркутянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Вероятным мотивом поджога стала личная неприязнь мужчины к собственнице авто.