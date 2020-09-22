Дозвониться до спасателей попавшие в беду никак не могли
В Бурятии на озере Байкале в местности Таганская губа мужчина и двое детей провели целую ночь на лодке, у которой сломался мотор. В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что людей спасли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).
- Пострадавшие попали в западню ещё накануне вечером, однако выйти на связь в тёмное время суток у них не получились. Всю ночь они провели на борту судна, сохраняя надежду на спасение. Уже к рассвету на озере поднялся ветер и стал относить лодку ближе к берегу, откуда и был произведён звонок на спутниковый телефон. Мы направились в указанное место и обнаружили их в 500 метрах от суши. Около 11 часов дня лодка с тремя людьми была благополучно отбуксирована к берегу, - рассказал старший государственный инспектор Северобайкальского инспекторского участка ГИМС Виктор Кузнецов.
Перед началом спасательной операции, информация о происшествии была доведена до спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда, однако решить проблему удалось малыми силами. Работы были проведены силами двух человек и двумя единицами техники МЧС.
В Бурятии мужчину с детьми всю ночь носило по Байкалу
Происшествия, Фото:
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