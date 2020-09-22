Шестилетний мальчик потерялся вечером
В Улан-Удэ неравнодушная женщина и росгвардейцы помогли потерявшемуся мальчику вернуться домой. Об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Вечером сработала кнопка тревожной сигнализации в общежитии учебного заведения. Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны вахтёр сообщил, что к ним прохожая привела мальчика, который стоял на улице один и плакал.
Росгвардейцы успокоили испуганного ребёнка и отвезли его в отдел полиции.
Выяснилось, что родители отпустили шестилетнего сына к другу-ровеснику в гости, куда дети доехали на общественном транспорте. На следующий день мальчик пошёл провожать другого своего товарища и на обратном пути не смог найти дорогу. Поняв, что заблудился, ребёнок испугался и начал плакать. Проходившая мимо женщина не осталась равнодушной, завела мальчика в общежитие и попросила сообщить в экстренные службы о произошедшем.
Родители мальчика привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
«Стоял и плакал»: В Улан-Удэ вернули домой потерявшегося мальчика
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