«Стоял и плакал»: В Улан-Удэ вернули домой потерявшегося мальчика

Шестилетний мальчик потерялся вечером



В Улан-Удэ неравнодушная женщина и росгвардейцы помогли потерявшемуся мальчику вернуться домой. Об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Вечером сработала кнопка тревожной сигнализации в общежитии учебного заведения. Прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны вахтёр сообщил, что к ним прохожая привела мальчика, который стоял на улице один и плакал.



Росгвардейцы успокоили испуганного ребёнка и отвезли его в отдел полиции.



Выяснилось, что родители отпустили шестилетнего сына к другу-ровеснику в гости, куда дети доехали на общественном транспорте. На следующий день мальчик пошёл провожать другого своего товарища и на обратном пути не смог найти дорогу. Поняв, что заблудился, ребёнок испугался и начал плакать. Проходившая мимо женщина не осталась равнодушной, завела мальчика в общежитие и попросила сообщить в экстренные службы о произошедшем.



Родители мальчика привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

