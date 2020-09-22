Улан-удэнец поехал за орехами, но собрал марихуану

Происшествия, Фото: из архива

Полицейские нашли марихуану возле его палатки



Вечером 16 сентября полицейские в лесу в 20 километрах от села Михайловка Закаменского района Бурятии поймали сборщика марихуаны. 26-летний улан-удэнец приехал в лес в составе группы собирать кедровый орех, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Около от палатки, в которой проживали мужчины, сотрудники полиции обнаружили мешок с марихуаной, массой более килограмма.



Молодой человек признался, что наркотики принадлежит ему. Их он собрал для личного потребления, выехав в один из дней на поле неподалеку.



Освидетельствование подтвердило факт употребления им марихуаны, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.



Ранее горожанин уже привлекался к уголовной ответственности. Не работает.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, ведётся следствие.





