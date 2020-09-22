В Бурятии загорелся подвал многоквартирного дома

Возможно, это произошло из-за неосторожного обращения с огнём



21 сентября в селе Орлик Окинского района Бурятии произошёл пожар в подвале двухэтажного многоквартирного жилого дома.



Пожарные прибыли через 3 минуты после сообщения, к этому моменту подвал был сильно задымлён. Возгорание было полностью ликвидировано за несколько минут.



Сгорели личные вещи в подвале дома на небольшой площади.



Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

