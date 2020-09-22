Возможно, это произошло из-за неосторожного обращения с огнём
21 сентября в селе Орлик Окинского района Бурятии произошёл пожар в подвале двухэтажного многоквартирного жилого дома.
Пожарные прибыли через 3 минуты после сообщения, к этому моменту подвал был сильно задымлён. Возгорание было полностью ликвидировано за несколько минут.
Сгорели личные вещи в подвале дома на небольшой площади.
Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии загорелся подвал многоквартирного дома
Происшествия, Фото:
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