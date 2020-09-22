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В Бурятии водитель впал в кому после наезда на насыпь

В Бурятии водитель впал в кому после наезда на насыпь
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тяжёлые травмы получил водитель мопеда

20 сентября в 10 часов вечера в Джидинском районе Бурятии в ДТП тяжело пострадал 32-летний мужчина, ехавший на мопеде.

Водитель мопеда, следуя по автодороге «Енхор – Саган Усун» не справился с управлением, наехал на насыпь, после чего опрокинулся.

- В результате ДТП водитель получил тяжёлые травмы. Он в состоянии комы был госпитализирован в Кяхтинскую центральную районную больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также 20 сентября поздним вечером в ДТП в Тарбагатайском районе Бурятии пострадали три человека. Они получили травмы в столкновении «Тойоты Ипсум» (водитель которого выехал на полосу встречного движения) и «Тойоты Таун Айс».

Сегодня в Госавтоинспекции Бурятии уточнили, что, по предварительным данным, водитель «Тойоты Ипсум» находился в состоянии алкогольного опьянения.


Вчера днём произошло ДТП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Столкнулись «Тойота Королла» и «Тойота Пробокс». В результате травмы получила 46-летняя пассажирка «Пробокса».




ДТП
 
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