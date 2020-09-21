Сельчане опасаются возможных жертв
В селе Илька Заиграевского района Бурятии долгое время на проводах висит столб. Фотографию опасного столба выложил подписчик паблика «Аноним 03»
- По этой дороге ходят дети и пасётся скот. При сильном ветре эта конструкция шатается в разные стороны и вот-вот рухнет. До какой поры этот столб будет висеть «на честном слове»? Можно быть сила Анонима поможет? Соответствующие службы и власть бездействует... – подписал снимок пользователь Сети.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом в селе Буй Бичурского района накренились столбы, которых тоже опасались местные жители. Но вскоре выяснилось, что это столбы с телефонной линией, не представляющие угрозы.
«Вот-вот рухнет»: В Бурятии столб повис на проводах
Происшествия, Фото:
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