В Бурятии после ДТП оказали помощь пяти людям

- Серьёзные травмы получил пассажир мини-грузовика, с подозрением на травму головы и открытым переломом ноги в тяжёлом состоянии он был эвакуирован в дежурный стационар. На место ДТП были выдвинуты две бригады экстренного реагирования ТЦМК РБ и одна бригада скорой помощи, - сообщили в центре медкатастроф.







В УГИБДД по Бурятии уточнили, что в данной аварии зарегистрировано трое пострадавших.



- В 23.30 часов 39-летний водитель «Тойота Ипсум» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Таун Айс» под управлением водителя 1997 гр. В результате ДТП в «Ипсуме» пострадали водитель и пассажирка – девушка 22 года, в «Таун Айс» - пассажирка – девушка 20 лет, - уточнили «Байкал-Daily» в Госавтоинспекции.



От удара автомобили искорёжило, превратив их в груды металла.





