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В Бурятии после ДТП оказали помощь пяти людям

В Бурятии после ДТП оказали помощь пяти людям
Происшествия,  Фото:Центр медицины катастроф Бурятии
В том числе медики осмотрели ребёнка 

Накануне, 20 сентября, в районе села Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись «Тойота Ипсум» и «Тойота Таун Айс».

После аварии медики осмотрели пять человек, в том числе одного ребёнок, сообщили в Территориальном центре медицины катастроф Бурятии (ТЦМК РБ).

- Серьёзные травмы получил пассажир мини-грузовика, с подозрением на травму головы и открытым переломом ноги в тяжёлом состоянии он был эвакуирован в дежурный стационар. На место ДТП были выдвинуты две бригады экстренного реагирования ТЦМК РБ и одна бригада скорой помощи, - сообщили в центре медкатастроф.

В УГИБДД по Бурятии уточнили, что в данной аварии зарегистрировано трое пострадавших.

- В 23.30 часов 39-летний водитель «Тойота Ипсум» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Таун Айс» под управлением водителя 1997 гр. В результате ДТП в «Ипсуме» пострадали водитель и пассажирка – девушка 22 года, в «Таун Айс» - пассажирка – девушка 20 лет, - уточнили «Байкал-Daily» в Госавтоинспекции.

От удара автомобили искорёжило, превратив их в груды металла.


Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Джидинском районе Бурятии в ДТП погиб 32-летний мотоциклист.


ДТП
 
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