В Иркутской области один охотник в лесу застрелил другого

Следователи полагают, что это несчастный случай



Утром 19 сентября полицейским Усть-Илимска Иркутской области поступило сообщение о несчастном случае на охоте. Всё произошло в лесу Бадарминской магистрали - один из охотников подстрелил другого. От полученного ранения 51-летний потерпевший скончался на месте.



- По данному факту следственным отделом по городу Усть-Илимск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.



Сыщики осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, в том числе и ружьё из которого был произведен выстрел. Участковыми проведена проверка законности охоты и разрешений на имеющееся оружие. Нарушений выявлено не было.





