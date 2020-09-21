Следователи полагают, что это несчастный случай
Утром 19 сентября полицейским Усть-Илимска Иркутской области поступило сообщение о несчастном случае на охоте. Всё произошло в лесу Бадарминской магистрали - один из охотников подстрелил другого. От полученного ранения 51-летний потерпевший скончался на месте.
- По данному факту следственным отделом по городу Усть-Илимск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.
Сыщики осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, в том числе и ружьё из которого был произведен выстрел. Участковыми проведена проверка законности охоты и разрешений на имеющееся оружие. Нарушений выявлено не было.
В Иркутской области один охотник в лесу застрелил другого
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В числе пострадавших есть ребёнок
Следователи полагают, что это несчастный случай
Возбуждено уголовное дело
Несколько аварий случилось сегодня в первой половине дня
Во время погони водитель опасно выезжал на встречную полосу
Одного сборщика орехов искали всю ночь, поиски других продолжаются
Полиция рассказала об итогах второго этапа операции «Надзор»
Женщина сядет в колонию, но только когда ребёнку исполнится 14 лет
Председатель городского комитета по образованию раскрыла ситуацию с коронавирусом в школах
Авария произошла в центре города
Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом
Контактным оказался весь её класс
Три соседних строения удалось отстоять
Бензовоз ехал с пустой цистерной
Инцидент произошёл в магазине