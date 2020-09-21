 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 сентября

20 сентября

Популярное

В Иркутской области один охотник в лесу застрелил другого

В Иркутской области один охотник в лесу застрелил другого
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Следователи полагают, что это несчастный случай

Утром 19 сентября полицейским Усть-Илимска Иркутской области поступило сообщение о несчастном случае на охоте. Всё произошло в лесу Бадарминской магистрали - один из охотников подстрелил другого. От полученного ранения 51-летний потерпевший скончался на месте.

- По данному факту следственным отделом по городу Усть-Илимск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Сыщики осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства, в том числе и ружьё из которого был произведен выстрел. Участковыми проведена проверка законности охоты и разрешений на имеющееся оружие. Нарушений выявлено не было.


охотники причинение смерти по неосторожности
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в ДТП пострадали пять человек
В Бурятии в ДТП пострадали пять человек
Происшествия, 21.09.2020
В числе пострадавших есть ребёнок
В Иркутской области один охотник в лесу застрелил другого
В Иркутской области один охотник в лесу застрелил другого
Происшествия, 21.09.2020
Следователи полагают, что это несчастный случай
В центре Улан-Удэ возник спор из-за ДТП
В центре Улан-Удэ возник спор из-за ДТП
Происшествия, 21.09.2020
Несколько аварий случилось сегодня в первой половине дня
В Иркутской области пьяного лихача на грузовике остановили выстрелами
Происшествия, 21.09.2020
Во время погони водитель опасно выезжал на встречную полосу
В Бурятии люди пропали в Синей горе и Загустайской пади
В Бурятии люди пропали в Синей горе и Загустайской пади
Происшествия, 21.09.2020
Одного сборщика орехов искали всю ночь, поиски других продолжаются
В Бурятии поймали семь человек, уклонявшихся от надзора
В Бурятии поймали семь человек, уклонявшихся от надзора
Происшествия, 21.09.2020
Полиция рассказала об итогах второго этапа операции «Надзор»
В Иркутске за мошенничество осудили экс-заведующую детским садом
В Иркутске за мошенничество осудили экс-заведующую детским садом
Происшествия, 21.09.2020
Женщина сядет в колонию, но только когда ребёнку исполнится 14 лет
В Улан-Удэ коронавирусом болеют 124 школьника
В Улан-Удэ коронавирусом болеют 124 школьника
Происшествия, 21.09.2020
Председатель городского комитета по образованию раскрыла ситуацию с коронавирусом в школах
В Улан-Удэ произошло ДТП на выезде с заправки
В Улан-Удэ произошло ДТП на выезде с заправки
Происшествия, 21.09.2020
Авария произошла в центре города
В Ангарске мужчина едва не погиб на пожаре в пятиэтажке
В Ангарске мужчина едва не погиб на пожаре в пятиэтажке
Происшествия, 21.09.2020
Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом
В Иркутской области сгорела гостиница «Тайга»
В Иркутской области сгорела гостиница «Тайга»
Происшествия, 21.09.2020
Три соседних строения удалось отстоять

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^