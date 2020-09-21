Возбуждено уголовное дело
Транспортные полицейские возбудили уголовное дело на жителя Кабанского района Бурятии, который ловил запрещённый к добыче байкальский омуль, да ещё и во время нереста.
Изъята вёсельная лодка, сеть, которая использовалась для лова, и незаконно выловленная рыба. Общая сумма ущерба, причинённого действиями браконьера, составила более 152 тысяч рублей.
- Незаконная добыча водных биологических ресурсов влечёт уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Вылов омуля на озере Байкал запрещён с 1 октября 2017 года. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.
Житель Бурятии выловил омуля на 152 тысячи рублей
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