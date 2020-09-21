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Житель Бурятии выловил омуля на 152 тысячи рублей

Житель Бурятии выловил омуля на 152 тысячи рублей
Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело

Транспортные полицейские возбудили уголовное дело на жителя Кабанского района Бурятии, который ловил запрещённый к добыче байкальский омуль, да ещё и во время нереста.

Изъята вёсельная лодка, сеть, которая использовалась для лова, и незаконно выловленная рыба. Общая сумма ущерба, причинённого действиями браконьера, составила более 152 тысяч рублей.

- Незаконная добыча водных биологических ресурсов влечёт уголовную ответственность по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Вылов омуля на озере Байкал запрещён с 1 октября 2017 года. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.


омуль браконьерство
 
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