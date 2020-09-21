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В Иркутской области пьяного лихача на грузовике остановили выстрелами

Происшествия, 
Во время погони водитель опасно выезжал на встречную полосу

В Усольском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции заметили грузовик, который совершал опасные манёвры на проезжей части.

Требование автоинспекторов об остановке водитель не выполнил. Напротив, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось преследование, в ходе которого водитель продолжал создавать аварийные ситуации.

Вблизи посёлка Мальта сотрудники приняли решение о применении оружия. Выстрелом было повреждено переднее колесо, только тогда грузовик остановился.

В результате применения оружия никто не пострадал.

За рулём машины находился 39-летний житель посёлка Тайтурка Усольского района, который никогда не получал удостоверения на право управления транспортными средствами. Проведённое медицинское освидетельствование показало наличие у него алкогольного опьянения. Установлено, что грузовик мужчина взял с территории пилорамы, где работает.

Полицейским пьяный мужчина заявил, что «поехал домой». На вопрос, почему не остановился, только пожал плечами. «Смысл останавливаться?» - ответил он.

В отношении лихача составили четыре протокола об административных правонарушениях. Ему назначили 10 суток административного ареста.


По информации ГУ МВД по Иркутской области
ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
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