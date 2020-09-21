Во время погони водитель опасно выезжал на встречную полосу
В Усольском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции заметили грузовик, который совершал опасные манёвры на проезжей части.
Требование автоинспекторов об остановке водитель не выполнил. Напротив, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось преследование, в ходе которого водитель продолжал создавать аварийные ситуации.
Вблизи посёлка Мальта сотрудники приняли решение о применении оружия. Выстрелом было повреждено переднее колесо, только тогда грузовик остановился.
В результате применения оружия никто не пострадал.
За рулём машины находился 39-летний житель посёлка Тайтурка Усольского района, который никогда не получал удостоверения на право управления транспортными средствами. Проведённое медицинское освидетельствование показало наличие у него алкогольного опьянения. Установлено, что грузовик мужчина взял с территории пилорамы, где работает.
Полицейским пьяный мужчина заявил, что «поехал домой». На вопрос, почему не остановился, только пожал плечами. «Смысл останавливаться?» - ответил он.
В отношении лихача составили четыре протокола об административных правонарушениях. Ему назначили 10 суток административного ареста.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области пьяного лихача на грузовике остановили выстрелами
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