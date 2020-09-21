В Иркутской области пьяного лихача на грузовике остановили выстрелами

Во время погони водитель опасно выезжал на встречную полосу



В Усольском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции заметили грузовик, который совершал опасные манёвры на проезжей части.



Требование автоинспекторов об остановке водитель не выполнил. Напротив, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось преследование, в ходе которого водитель продолжал создавать аварийные ситуации.



Вблизи посёлка Мальта сотрудники приняли решение о применении оружия. Выстрелом было повреждено переднее колесо, только тогда грузовик остановился.



В результате применения оружия никто не пострадал.



За рулём машины находился 39-летний житель посёлка Тайтурка Усольского района, который никогда не получал удостоверения на право управления транспортными средствами. Проведённое медицинское освидетельствование показало наличие у него алкогольного опьянения. Установлено, что грузовик мужчина взял с территории пилорамы, где работает.



Полицейским пьяный мужчина заявил, что «поехал домой». На вопрос, почему не остановился, только пожал плечами. «Смысл останавливаться?» - ответил он.



В отношении лихача составили четыре протокола об административных правонарушениях. Ему назначили 10 суток административного ареста.





По информации ГУ МВД по Иркутской области

