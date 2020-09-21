Полиция рассказала об итогах второго этапа операции «Надзор»
В Бурятии завершился второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Надзор». Полицейские по месту жительства проверили 1874 ранее судимых лиц, состоящих под административным надзором. Было проверено более 91% от числа поднадзорных лиц, состоящих на профилактическом учёте, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Установлено местонахождение семи поднадзорных лиц, уклонявшихся от административного надзора. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 314.1 Уголовного кодекса.
Так, 7 сентября оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции №2 Улан-Удэ задержали по подозрению в кражах на территории Октябрьского района ранее судимого 34-летнего мужчину. Его поймали в Заиграевском районе. Этот поднадзорный с февраля 2019 года перестал являться на регистрацию в правоохранительные органы. В отношении него возбуждено уголовное дело.
При отработке лиц, состоящих на профилактическом учёте, участковые уполномоченные в селе Новый Заган Мухоршибирского района задержали 41-летнего мужчину. Гражданин ранее судим за кражи чужого имущества и незаконный сбыт наркотических средств и состоит под административным надзором. Мужчина, не уведомив правоохранительные органы, самовольно оставил место жительства и перестал являться на регистрацию в полицию. На него возбуждено уголовное дело.
За время операции «Надзор» сотрудники полиции выявили и поставили на учёт 28 ранее судимых лиц, из которых 14 имеют два и более административных правонарушения.
В Бурятии поймали семь человек, уклонявшихся от надзора
Происшествия, Фото:
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