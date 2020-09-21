В Иркутске за мошенничество осудили экс-заведующую детским садом

Женщина сядет в колонию, но только когда ребёнку исполнится 14 лет



В Иркутске осуждена экс-заведующая детского сада за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



36-летняя уроженка Читы была задержана в 2018 году. Выяснилось, что два года заведующая детским садом оформляла документы на трудоустройство своим знакомым, которые фактически не работали в учреждении. Для начисления им заработной платы, женщина составляла фиктивные документы по табелированию работы. Зарплату псевдосотрудники получали на банковские карты, после чего деньги отдавали заведующей. По оценкам следствия, бывшая начальница, таким образом, незаконно получила из городского бюджета порядка 900 тысяч рублей.



В ходе обысков изъяли документацию, трудовые книжки, табеля учета рабочего времени и иные доказательства.



Октябрьский районный суд года Иркутска назначил фигурантке наказание в виде 2,6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения ребёнку 14 лет.



Приговор в законную силу не вступил.

