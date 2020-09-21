 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 сентября

20 сентября

Популярное

В Улан-Удэ произошло ДТП на выезде с заправки

В Улан-Удэ произошло ДТП на выезде с заправки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла в центре города

Сегодня около восьми часов утра в Улан-Удэ на улице Борсоева произошло небольшое ДТП на выезде со стороны автозаправки БРК.


Столкнулись «Тойота Платц», которой управляла девушка, и «Ниссан Примера». Оба водителя никак не могли прийти к единому мнению по обстоятельствам аварии. Водитель «Ниссана» заявлял, что виновата девушка, въехавшая в него задним ходом.

Девушка, в свою очередь, сочла, что столкновение с её авто совершил именно водитель второй машины. Очевидцы рассказывают, что оба водителя долго спорили друг с другом и уже начали переругиваться.

Ни один из них травм не получил.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Джидинском районе Бурятии в ДТП погиб 32-летний мотоциклист.


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ коронавирусом болеют 124 школьника
В Улан-Удэ коронавирусом болеют 124 школьника
Происшествия, 21.09.2020
Председатель городского комитета по образованию раскрыла ситуацию с коронавирусом в школах
В Улан-Удэ произошло ДТП на выезде с заправки
В Улан-Удэ произошло ДТП на выезде с заправки
Происшествия, 21.09.2020
Авария произошла в центре города
В Ангарске мужчина едва не погиб на пожаре в пятиэтажке
В Ангарске мужчина едва не погиб на пожаре в пятиэтажке
Происшествия, 21.09.2020
Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом
В Иркутской области сгорела гостиница «Тайга»
В Иркутской области сгорела гостиница «Тайга»
Происшествия, 21.09.2020
Три соседних строения удалось отстоять
В Бурятии незадачливый угонщик, убегая, потерял телефон
В Бурятии незадачливый угонщик, убегая, потерял телефон
Происшествия, 21.09.2020
Угонщиком оказался несовершеннолетний студент
В Бурятии росгвардейцы помогли разбившему голову мужчине
В Бурятии росгвардейцы помогли разбившему голову мужчине
Происшествия, 21.09.2020
Мужчина упал головой вниз с крыльца магазина
Иркутский вуз эвакуировали из-за сообщения о минировании
Иркутский вуз эвакуировали из-за сообщения о минировании
Происшествия, 21.09.2020
Сообщение пришло на официальный сайт университета
В Бурятии «чёрный» лесоруб притворился легальным
В Бурятии «чёрный» лесоруб притворился легальным
Происшествия, 21.09.2020
Мужчина лгал, что потерял необходимые документы
В Бурятии насмерть разбился мотоциклист
В Бурятии насмерть разбился мотоциклист
Происшествия, 21.09.2020
Смертельное ДТП произошло на дороге между сёлами
Коронавирус обнаружили ещё у 66 жителей Бурятии
Коронавирус обнаружили ещё у 66 жителей Бурятии
Происшествия, 21.09.2020
Набравший темпы коронавирус на спад не идёт
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, 21.09.2020
Трамваи простаивали почти час

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^