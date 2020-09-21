В Улан-Удэ произошло ДТП на выезде с заправки

Сегодня около восьми часов утра в Улан-Удэ на улице Борсоева произошло небольшое ДТП на выезде со стороны автозаправки БРК.
Столкнулись «Тойота Платц», которой управляла девушка, и «Ниссан Примера». Оба водителя никак не могли прийти к единому мнению по обстоятельствам аварии. Водитель «Ниссана» заявлял, что виновата девушка, въехавшая в него задним ходом.
Девушка, в свою очередь, сочла, что столкновение с её авто совершил именно водитель второй машины. Очевидцы рассказывают, что оба водителя долго спорили друг с другом и уже начали переругиваться.
Ни один из них травм не получил.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Джидинском районе Бурятии в ДТП погиб 32-летний мотоциклист.