В Улан-Удэ произошло ДТП на выезде с заправки

Сегодня около восьми часов утра в Улан-Удэ на улице Борсоева произошло небольшое ДТП на выезде со стороны автозаправки БРК.







Столкнулись «Тойота Платц», которой управляла девушка, и «Ниссан Примера». Оба водителя никак не могли прийти к единому мнению по обстоятельствам аварии. Водитель «Ниссана» заявлял, что виновата девушка, въехавшая в него задним ходом.



Ни один из них травм не получил.



