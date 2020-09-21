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В Ангарске мужчина едва не погиб на пожаре в пятиэтажке

В Ангарске мужчина едва не погиб на пожаре в пятиэтажке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавшего госпитализировали с отравлением угарным газом

Днём 20 сентября в Ангарске произошёл пожар в пятиэтажном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар начался на кухне квартиры на первом этаже. На момент прибытия первых пожарных чёрный дым шёл из окна квартиры.

Самостоятельно из соседних квартир эвакуировались 15 человек, из них пять детей. Пожарные при помощи спасательных устройств спасли ещё четырёх человек.

Вскрыв дверь горящей квартиры, пожарные обнаружили пострадавшего. 31-летний мужчина был госпитализирован с отравлением угарным газом.

За несколько минут открытый огонь был потушен, ещё через 40 минут последствия пожара ликвидированы. В результате коридор и кухонное помещение квартиры полностью закопчены, повреждены домашние вещи.

Ещё 12 человек были эвакуированы из-за пожара в квартире пятиэтажного дома в микрорайоне Топкинский Иркутска в субботу, 19 сентября. На месте происшествия работали три единицы пожарно-спасательной техники и 13 пожарных. Горела квартира на первом этаже.

На момент прибытия первого подразделения шёл дым из квартиры. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли по лестничным маршам 12 человек, в том числе трое детей.

10 минут потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать открытое горение. Ещё через 10 минут ликвидированы последствия пожара. В результате пожара в квартире поврежден диван.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области горела гостиница «Тайга».
пожар
 
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