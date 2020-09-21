В Иркутской области сгорела гостиница «Тайга»

К тушению пожара привлекались 16 человек пожарных, четыре единицы специальной и одна единица приспособленной техники. На момент прибытия первых пожарных горели второй металлокаркасный этаж и кровля по всей площади, существовала угроза распространения на соседние строения.







Причины пожара устанавливаются.







Вечером 19 сентября произошёл пожар в посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области. На улице Вокзальная горело двухэтажное здание гостиницы «Тайга», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Около двух часов потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Последствия пожара были ликвидированы на следующий день.Огонь повредил здание гостиницы на площади 250 кв.м. Спасено три соседних строения строящегося здания, магазин и кафе.Всего с начала года в Иркутской области зарегистрировано 5218 пожаров, спасены 790 человек.