Улан-удэнец соврал на вопрос, его ли телефон, и стал мошенником

Инцидент произошёл в магазине



Сотрудники уголовного розыска в Улан-Удэ установили причастность 20-летнего гражданина к мошенничеству, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В середине августа молодой человек обманом забрал из продуктового магазина телефон, который забыл другой посетитель. Купив товар, парень собрался выходить, но был окрикнут продавцом. Женщина спросила, не оставлял ли он мобильный. Недолго думая, покупатель ответил утвердительно и забрал чужое имущество.



Предварительно установлено, что телефоном подозреваемый планировал пользоваться, но затем потерял. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за наркопреступление.



Свою вину гражданин признал и частично возместил причинённый ущерб. Он имеет девять классов образования.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

