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В Бурятии незадачливый угонщик, убегая, потерял телефон

В Бурятии незадачливый угонщик, убегая, потерял телефон
Происшествия, 
Угонщиком оказался несовершеннолетний студент

17-летний студент пытался угнать автомобиль ночью 18 сентября со двора дома в Кабанском районе Бурятии. Вычислили незадачливого угонщика по телефону, который он обронил прямо на месте преступления.

В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что с заявлением об угоне автомобиля стоимостью полмиллиона рублей обратилась 40-летняя сельчанка. Женщина рассказала, что несколько минут назад неизвестный попытался угнать её машину из ограды дома, но вышедший во двор отец спугнул угонщика.

Прибывшие полицейские во дворе нашли сотовый телефон, не принадлежащий хозяевам дома. Оказалось, гаджет потерял 17-летний молодой человек.

Предварительно установлено, что ночью, идя по улице села, пьяный парень через приоткрытую калитку увидел иномарку во дворе дома. Двери автомобиля были заперты. Тогда молодой человек предположил, что ключи могут находиться в жилище и, поскольку дверь в дом была не заперта, зашёл. На кухне он увидел сумку, а в ней ключи от автомобиля и документы. Забрав их, парень завел автомобиль и попытался выехать со двора. Однако ему помешал проснувшийся хозяин дома.

Испугавшись, молодой человек убежал, прихватив с собой сумку, но в спешке выронил свой сотовый телефон.

Молодой человек учится на втором курсе одного из высших учебных заведений Иркутской области, ранее судим за угон транспортного средства.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в МВД по Бурятии.
угон
 
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