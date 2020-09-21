Улан-удэнец украл беспроводные наушники за 10 тысяч

Вору 22 года



18 сентября в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже из магазина цифровой техники, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Кражу вскрыли сотрудники после просмотра камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как молодой человек взял с витрины и положил себе в сумку беспроводные наушники стоимостью около 10 тысяч рублей. После вор прошёл мимо кассы, не заплатив за товар.



22-летний горожанин был задержан полицейскими, а наушники изъяли. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся дознание.







