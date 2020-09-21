Вору 22 года
18 сентября в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже из магазина цифровой техники, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Кражу вскрыли сотрудники после просмотра камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как молодой человек взял с витрины и положил себе в сумку беспроводные наушники стоимостью около 10 тысяч рублей. После вор прошёл мимо кассы, не заплатив за товар.
22-летний горожанин был задержан полицейскими, а наушники изъяли. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся дознание.
Улан-удэнец украл беспроводные наушники за 10 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бензовоз ехал с пустой цистерной
Инцидент произошёл в магазине
Угонщиком оказался несовершеннолетний студент
Вору 22 года
Мужчина упал головой вниз с крыльца магазина
Сообщение пришло на официальный сайт университета
Мужчина лгал, что потерял необходимые документы
Смертельное ДТП произошло на дороге между сёлами
Набравший темпы коронавирус на спад не идёт
За три дня коронавирус унёс семь жизней
Трамваи простаивали почти час
Происшествия, 20.09.2020
Возгорание случилось, вероятно, из-за короткого замыкания
Происшествия, 20.09.2020
Авария случилась накануне днём
Происшествия, 19.09.2020
Она продала животных
Происшествия, 19.09.2020
Велосипед находился на придомовой площадке