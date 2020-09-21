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Улан-удэнец украл беспроводные наушники за 10 тысяч

Улан-удэнец украл беспроводные наушники за 10 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вору 22 года

18 сентября в отдел полиции №1 в Улан-Удэ поступило заявление о краже из магазина цифровой техники, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Кражу вскрыли сотрудники после просмотра камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как молодой человек взял с витрины и положил себе в сумку беспроводные наушники стоимостью около 10 тысяч рублей. После вор прошёл мимо кассы, не заплатив за товар.

22-летний горожанин был задержан полицейскими, а наушники изъяли. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся дознание.



кража
 
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