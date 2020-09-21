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В Бурятии росгвардейцы помогли разбившему голову мужчине

В Бурятии росгвардейцы помогли разбившему голову мужчине
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Мужчина упал головой вниз с крыльца магазина

В Кабанском районе сотрудники вневедомственной охраны оказали помощь пожилому мужчине; об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Житель посёлка Селенгинск при выходе из продовольственного магазина упал с крыльца и ударился головой о бетонные ступени. Самостоятельно подняться пожилой мужчина не смог. Продавцы усадили пострадавшего и нажали кнопку тревожной сигнализации.


Сотрудники вневедомственной охраны, приехав по экстренному вызову в магазин, оказали первую помощь пострадавшему, у которого шла кровь из раны на голове.

Мужчину осторожно погрузили в служебный автомобиль и отвезли его в медицинское учреждение поселка. Там 66-летнему селенгинцу обработали рану, а затем госпитализировали в районную больницу в посёлке Кабанск.



Росгвардия травмы
 
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