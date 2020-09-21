В Бурятии росгвардейцы помогли разбившему голову мужчине

Житель посёлка Селенгинск при выходе из продовольственного магазина упал с крыльца и ударился головой о бетонные ступени. Самостоятельно подняться пожилой мужчина не смог. Продавцы усадили пострадавшего и нажали кнопку тревожной сигнализации.





Мужчину осторожно погрузили в служебный автомобиль и отвезли его в медицинское учреждение поселка. Там 66-летнему селенгинцу обработали рану, а затем госпитализировали в районную больницу в посёлке Кабанск.













В Кабанском районе сотрудники вневедомственной охраны оказали помощь пожилому мужчине; об этом случае рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Сотрудники вневедомственной охраны, приехав по экстренному вызову в магазин, оказали первую помощь пострадавшему, у которого шла кровь из раны на голове.