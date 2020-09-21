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Иркутский вуз эвакуировали из-за сообщения о минировании

Иркутский вуз эвакуировали из-за сообщения о минировании
Происшествия, 
Сообщение пришло на официальный сайт университета

Сегодня через электронную приёмную ректора на сайте Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) поступило сообщение о минировании вуза.

Незамедлительно были проинформированы все экстренные службы города. Сотрудники и студенты вуза были эвакуированы из здания вуза. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

- По результатам обследования взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено. Университет вернулся к штатному режиму работы, - сообщили в пресс-службе ИрГУПС.


вузы ложное минирование
 
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