Сообщение пришло на официальный сайт университета
Сегодня через электронную приёмную ректора на сайте Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС) поступило сообщение о минировании вуза.
Незамедлительно были проинформированы все экстренные службы города. Сотрудники и студенты вуза были эвакуированы из здания вуза. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и МЧС.
- По результатам обследования взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено. Университет вернулся к штатному режиму работы, - сообщили в пресс-службе ИрГУПС.
Иркутский вуз эвакуировали из-за сообщения о минировании
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сообщение пришло на официальный сайт университета
Мужчина лгал, что потерял необходимые документы
Смертельное ДТП произошло на дороге между сёлами
Набравший темпы коронавирус на спад не идёт
За три дня коронавирус унёс семь жизней
Трамваи простаивали почти час
Происшествия, 20.09.2020
Возгорание случилось, вероятно, из-за короткого замыкания
Происшествия, 20.09.2020
Авария случилась накануне днём
Она продала животных
Велосипед находился на придомовой площадке
Также мужчина прихватил с собой продукты
Мужчина получил 15 лет
Погибшему байкеру было 45 лет
Полицейские поймали его в гостинице
Министр здравоохранения сообщила об очагах коронавируса в Бурятии