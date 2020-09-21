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В Бурятии «чёрный» лесоруб притворился легальным

В Бурятии «чёрный» лесоруб притворился легальным
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Мужчина лгал, что потерял необходимые документы

Ночью во время патрулирования лесов Еравнинского района Бурятии лесники увидели в лесу свет фар от машины. Подойдя ближе, они обнаружили на лесной дороге трактор с прицепом, гружённым древесиной.

На просьбу представить документы мужчина ответил, что потерял их. Но утверждал, что заготовил древесину законно на действующей лесосеке. Лесники предложили ему проследовать к месту и подтвердить, что рубка действительно законна.

В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель заготовил около 16 кубометров лиственницы незаконно. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 69 тысяч рублей.


Правонарушителем оказался житель села Сосново-Озёрское.

Незаконно заготовленная древесина, трактор с прицепом и бензопила были изъяты.

На мужчину составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для возбуждения уголовного дела.


Лесники просят жителей незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.
черные лесорубы
 
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