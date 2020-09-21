В Бурятии «чёрный» лесоруб притворился легальным

В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель заготовил около 16 кубометров лиственницы незаконно. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 69 тысяч рублей.





На мужчину составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для возбуждения уголовного дела.





Ночью во время патрулирования лесов Еравнинского района Бурятии лесники увидели в лесу свет фар от машины. Подойдя ближе, они обнаружили на лесной дороге трактор с прицепом, гружённым древесиной.На просьбу представить документы мужчина ответил, что потерял их. Но утверждал, что заготовил древесину законно на действующей лесосеке. Лесники предложили ему проследовать к месту и подтвердить, что рубка действительно законна.Правонарушителем оказался житель села Сосново-Озёрское.Незаконно заготовленная древесина, трактор с прицепом и бензопила были изъяты.Лесники просят жителей незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.