В Бурятии «чёрный» лесоруб притворился легальным

Ночью во время патрулирования лесов Еравнинского района Бурятии лесники увидели в лесу свет фар от машины. Подойдя ближе, они обнаружили на лесной дороге трактор с прицепом, гружённым древесиной.
На просьбу представить документы мужчина ответил, что потерял их. Но утверждал, что заготовил древесину законно на действующей лесосеке. Лесники предложили ему проследовать к месту и подтвердить, что рубка действительно законна.
В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель заготовил около 16 кубометров лиственницы незаконно. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 69 тысяч рублей.
Правонарушителем оказался житель села Сосново-Озёрское.
Незаконно заготовленная древесина, трактор с прицепом и бензопила были изъяты.
На мужчину составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для возбуждения уголовного дела.
Лесники просят жителей незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012) 20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.