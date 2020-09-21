В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Трамваи простаивали почти час



Накануне, 20 сентября, трамвай маршрута №4 сошёл с рельсов с районе остановки «Геологическая» в Улан-Удэ. Из-за с 11:20 до 12:18 произошёл простой трамваев маршрутов № 1, 4 в направлении остановки «Центральный рынок»



Трамваи простаивали около часа, сообщается в оперативной сводке по городу.







