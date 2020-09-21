Трамваи простаивали почти час
Накануне, 20 сентября, трамвай маршрута №4 сошёл с рельсов с районе остановки «Геологическая» в Улан-Удэ. Из-за с 11:20 до 12:18 произошёл простой трамваев маршрутов № 1, 4 в направлении остановки «Центральный рынок»
Трамваи простаивали около часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия, Фото:
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