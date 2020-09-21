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В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай

В Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Трамваи простаивали почти час

Накануне, 20 сентября, трамвай маршрута №4 сошёл с рельсов с районе остановки «Геологическая» в Улан-Удэ. Из-за с 11:20 до 12:18 произошёл простой трамваев маршрутов № 1, 4 в направлении остановки «Центральный рынок»

Трамваи простаивали около часа, сообщается в оперативной сводке по городу.



трамвай сход с рельсов
 
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