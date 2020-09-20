В Бурятии ночью горел пустующий дом

Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки на веранде.





В ночь с 19 на 20 сентября в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии произошёл пожар во временно нежилом доме. На момент прибытия пожарных веранда дома была охвачена огнём, горела крыша дома, пламя угрожало переходом на основные конструкции здания и надворные постройки.- Совместными усилиями огнеборцев 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольных пожарных ДПК МО СП «Сосново-Озерское» пожар был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.В результате пожара выгорела кровля дома, уничтожена веранда. Переход огня на основные конструкции здания и надворные постройки пожарные предотвратили, а также эвакуировали грузовой автомобиль, стоящий возле места пожара, не допустив его уничтожения.