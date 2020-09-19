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В Бурятии работница стоянки присвоила себе овец

В Бурятии работница стоянки присвоила себе овец
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Она продала животных

В конце июля в полицию Мухоршибирского района обратилась руководитель животноводческой стоянки недалеко от села Нарсата. Женщина рассказала, что при подсчёте мелкого рогатого скота обнаружилась недостача трех овец. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Оказалось, что 53-летняя работница стоянки присвоила себе животных, а последующем продала их.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В ходе следствия подозреваемая полностью возместила причиненный ущерб, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


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