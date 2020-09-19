Велосипед находился на придомовой площадке
В Улан-Удэ у 43-летнего горожанина украли велосипед с территории паркинга в жилом комплексе на улице Комсомольской. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 14-летний подросток, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он состоит на учёте в ПДН.
Оказалось, что вечером подросток увидел на придомовой площадке велосипед, который не был зафиксирован запирающим устройством, и украл его. Велосипед возвращён на сегодня потерпевшему.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подросток украл велосипед
Происшествия, Фото:
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