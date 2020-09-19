 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 сентября

18 сентября

Популярное

В Бурятии грузчик украл из магазина 10 ящиков пива

В Бурятии грузчик украл из магазина 10 ящиков пива
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также мужчина прихватил с собой продукты

В посёлке Онохой Заиграевского района в одном из крупных магазинов самообслуживания со склада украли 10 ящиков пива и продукты питания. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

Позже был задержан подозреваемый в краже. Им оказался 29-летний грузчик магазина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Предварительно установлено, что мужчина ночью незаметно проник в склад и стащил ящики с пивом и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске в ДТП погиб мотоциклист
В Иркутске в ДТП погиб мотоциклист
Происшествия, 18.09.2020
Погибшему байкеру было 45 лет
Аферисты ввели жителя Бурятии в транс
Аферисты ввели жителя Бурятии в транс
Происшествия, 18.09.2020
На обманутого мужчину мошенники оформили кредит по телефону
В Иркутске рецидивист вырвал пакет у старушки
В Иркутске рецидивист вырвал пакет у старушки
Происшествия, 18.09.2020
Полицейские поймали его в гостинице
В Бурятии COVID-19 выявяют у школьников и вахтовиков
В Бурятии COVID-19 выявяют у школьников и вахтовиков
Происшествия, 18.09.2020
Министр здравоохранения сообщила об очагах коронавируса в Бурятии
В Иркутске горела квартира на 12-м этаже
Происшествия, 18.09.2020
К тушению привлекались восемь единиц пожарной техники
В Иркутской области 15-летний подросток погиб по вине 16-летней девушки
В Иркутской области 15-летний подросток погиб по вине 16-летней девушки
Происшествия, 18.09.2020
Несовершеннолетняя девушка-водитель врезалась в сарай
В Улан-Удэ поймали автобусного карманника
В Улан-Удэ поймали автобусного карманника
Происшествия, 18.09.2020
Мужчина воровал из сумок пассажирок
В Улан-Удэ парень с женщиной почти полгода распространяли «синтетику»
В Улан-Удэ парень с женщиной почти полгода распространяли «синтетику»
Происшествия, 18.09.2020
Парочку поймали во время устройства очередной закладки
В Бурятии горело кафе
В Бурятии горело кафе
Происшествия, 18.09.2020
Пожар произошёл в Заиграево

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^