Также мужчина прихватил с собой продукты
В посёлке Онохой Заиграевского района в одном из крупных магазинов самообслуживания со склада украли 10 ящиков пива и продукты питания. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Позже был задержан подозреваемый в краже. Им оказался 29-летний грузчик магазина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Предварительно установлено, что мужчина ночью незаметно проник в склад и стащил ящики с пивом и продукты питания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии грузчик украл из магазина 10 ящиков пива
Происшествия, Фото:
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