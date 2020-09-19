В Бурятии грузчик украл из магазина 10 ящиков пива

Также мужчина прихватил с собой продукты



В посёлке Онохой Заиграевского района в одном из крупных магазинов самообслуживания со склада украли 10 ящиков пива и продукты питания. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.



Позже был задержан подозреваемый в краже. Им оказался 29-летний грузчик магазина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.



Предварительно установлено, что мужчина ночью незаметно проник в склад и стащил ящики с пивом и продукты питания.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





