Житель Иркутской области осуждён за убийство женщины и попытку убийства детей

Мужчина получил 15 лет



Сегодня, 18 сентября Усольский городской суд окончил рассмотрение уголовного дела в отношении ранее не судимого 30-летнего мужчины, убившего женщину и пытавшегося убить двух детей.



В ночь перед произошедшей трагедией возвращаясь с предновогоднего корпоратива, 38-летняя усольчанка познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе домой. Под утро между ними произошла ссора из-за того, что после интимной связи она сообщила ему, что больна. Мужчина стал душить женщину сначала руками, а затем проводом от плойки, при этом он с силой упирался в её грудную клетку коленями. Женщина умерла.



Труп он оставил в ванной, после чего решил устранить возможных свидетелей, так как со слов убитой он знал, что в соседней комнате спят дети. Вооружившись ножом, он прошёл в спальню, где и нанёс им несколько ударов ножом по шее. Затем схватил обоих мальчиков и перетащил их в ванную комнату, чтобы там завершить задуманное.



В ванной он брызнул в детей несколько раз газовым баллончиком, чтобы подавить их сопротивление и продолжил наносить удары ножом. В какой-то момент 13-летний сын погибшей смог выбить нож у нападавшего, и ему пришлось отправиться на кухню, за другим. В это время мальчик выбежал из квартиры.



Его друг остался в ванной, в которую вернулся убийца и также попытался нанести ему удар ножом, однако ребёнок увернулся и удар пришелся в стену, отчего лезвие сломалось. После этого преступник вышел из ванной, а мальчик заперся и оставался там до прибытия полиции.



Выбежав в подъезд, сын убитой постучал в квартиру этажом ниже. Сосед обезвредил попытавшегося скрыться преступника, остановив его в подъезде, и удерживал его до прибытия полицейских. Мужчине также был причинён легкий вред здоровью, так как он был вооружён ножом и пытался оказать сопротивление.



В судебном заседании подсудимый признал свою вину в убийстве женщины. По факту покушения на убийство детей сообщил, что не хотел их убивать, а якобы брызнул в них газовым баллончиком и после этого хотел скрыться из квартиры, однако один их них убежал и позвал на помощь соседа. В качестве отягчающего обстоятельства суд признал нападение подсудимым на задержавшего его мужчину.



Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев, которое будет исполняться самостоятельно, со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения по отбытии основного наказания в виде лишения свободы.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.





