Аферисты ввели жителя Бурятии в транс

На обманутого мужчину мошенники оформили кредит по телефону
Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов рассказал о том, как его родственник попался на уловку мошенников, которые по телефону оформили на него кредит. Историю он опубликовал на своей странице в Facebook, чтобы другие люди были внимательнее и не велись на подобные звонки от аферистов.
- Звонок поступил в 23:00. Звонят вечером или утром, когда внимание человека максимально притуплено. Представились сотрудниками Центробанка (в отдельных случаях сотрудники отдела безопасности и т.д). Они знали (откуда не понятно), что у человека есть предварительные одобрения на кредит в банках, т.е. под их внимание попадают люди с отличной кредитной историей - пенсионеры, бюджетные работники, - с этого начал Алексей Гыргенов.
По его словам, роковой ошибкой было то, что родственник произнёс слово «Да» в разговоре с мошенником. «Ни в коем случае не надо делать. Собеседники технически подкованы», - предупреждают жителей Бурятии.
- Кредит был уже оформлен в телефонном разговоре. Оставалось подтвердить это введением пин-кода в банкомате, - продолжил Алексей Гыргенов.
Мошенники попросили только об одном - нужно защитить средства и срочно ехать к банкомату. Это и сделал мужчина. Он снял деньги и положил их на специальный счёт.
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- По сути, человек всё сделал своими руками. И следов мошенничества здесь нет официально. Родственник был как в тумане, те на том конце провода использовали все психологические уловки, ввели в транс. На всю операцию ушло 1,5 часа. Звучит не правдоподобно? Скажут многие, что такое не возможно! К сожалению, это случилось, - заключил Алексей Гыргенов.
Подытоживая сказанное, он призвал не начинать телефонное общение с профессиональными переговорщиками.
- Не говорите слово «ДА»! Не сообщайте данных! Кладите телефон и перезванивайте сами на официальный номер банка и спросите, они ли звонили? Все звонки банка и клиентов фиксируются и записываются. По горячей линии сразу блокируйте карты! Не берите телефоны ранним утром и поздним вечером! И вообще шлите всех сотрудников службы безопасности банков, сотрудников ФСБ, полицейских! Задача мошенников через чувство тревоги, потери, внушения страха обмануть вас! – завершил Алексей Гыргенов.
О подобных аферах регулярно сообщают полицейские. Мошенники нередко используют подобную схему обмана. Недавно улан-удэнец едва не перевёл миллион рублей на счёт преступников. А перед этим они вынудили его оформить кредит. Мужчина вовремя понял, что его обманывают и обратился в полицию.
Аферисты ввели жителя Бурятии в транс
Происшествия, Фото:
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