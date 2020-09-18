В Иркутске рецидивист вырвал пакет у старушки

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские поймали его в гостинице



15 сентября в Иркутске мужчина вырвал пакет с вещами и деньгами у пожилой женщины и убежал. Сотрудники полиции обследовали близлежащие дворы, опрашивали свидетелей и очевидцев. Менее чем за час подозреваемого задержали в гостинице.



Задержанный 40-летний уроженец Осинского района нигде не работает, ведёт антиобщественный образ жизни. За совершение имущественных преступлений неоднократно судим, однако после условного освобождения в марте 2020 года на путь исправления не встал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Мужчина задержан.

