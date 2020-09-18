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В Иркутске рецидивист вырвал пакет у старушки

В Иркутске рецидивист вырвал пакет у старушки
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские поймали его в гостинице

15 сентября в Иркутске мужчина вырвал пакет с вещами и деньгами у пожилой женщины и убежал. Сотрудники полиции обследовали близлежащие дворы, опрашивали свидетелей и очевидцев. Менее чем за час подозреваемого задержали в гостинице.

Задержанный 40-летний уроженец Осинского района нигде не работает, ведёт антиобщественный образ жизни. За совершение имущественных преступлений неоднократно судим, однако после условного освобождения в марте 2020 года на путь исправления не встал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Мужчина задержан.
грабеж
 
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