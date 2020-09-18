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В Иркутске горела квартира на 12-м этаже

Происшествия, 
К тушению привлекались восемь единиц пожарной техники

Пожар в квартире на 12-м этаже 14-этажного дома на улице Ядринцева произошёл сегодня, 18 сентября в Иркутске.

Сообщение о пожаре поступило в 12.31. На место происшествия были направлены восемь единиц пожарной техники, в том числе для тушения пожаров в многоэтажных домах – автоколенчатые подъёмники и автолестница.

Жильцы дома – 47 человек, из них 12 детей – самостоятельно вышли через эвакуационные незадымляемые пути. Пострадавших нет.

Пожар произошёл в закрытой квартире. Вскрыв дверь, пожарные приступили к тушению огня. Пожар был ликвидирован в 13.08 на площади 20 квадратных метров.

По информации работавших на месте пожарных, в многоэтажном доме не работает противопожарный водопровод, отсутствуют пожарные рукава и элементы соединения пожарных рукавов для подачи воды на 12-й этаж здания.

На месте пожара работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить причину возгорания и установить виновное лицо. По факту пожара будет проведана внеплановая проверка жилого дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.


пожар
 
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