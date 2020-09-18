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Житель Иркутской области избил бывшую жену и пытался уехать из региона

Житель Иркутской области избил бывшую жену и пытался уехать из региона
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он напал на женщину на её работе

Днём 15 сентября в Иркутске мужчина избил работницу кафе – свою бывшую супругу.

Ориентировка с приметами мужчины была передана наружным нарядам полиции всей области.

Вечером того же дня подозреваемый задержан в Тайшете сотрудниками ГИБДД при попытке покинуть Иркутскую область.

Как выяснилось, 30-летний мужчина незаконно находится на территории России. По данному факту сотрудники отдела по вопросам миграции проведут проверку.

На мужчину возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


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