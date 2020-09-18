10 человек смогли выйти сами
В 11 часов дня в городе Братск Иркутской области произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома. На место выехали три пожарных расчёта, в том числе автолестница.
Пожар произошёл в однокомнатной квартире, расположенной на пятом этаже. Владелец на месте пожара отсутствовал. 10 жильцов подъезда самостоятельно эвакуировались. С помощью спасательного устройства пожарные спасли ещё пять жильцов.
Вскрыв дверь квартиры, откуда шёл дым, пожарные в считанные минуты ликвидировали возгорание. Последствия пожара были устранены спустя 15 минут.
В результате пожара была повреждена мебель и личные вещи, квартира и подъезд закопчены.
Причиной пожара, по версии дознавателей, прослужило короткое замыкание электропроводки.
Всего за прошедшие сутки в населённых пунктах Иркутской области произошло восемь пожаров. Погибших и пострадавших нет.
С начала года в Иркутской области зарегистрировано 5178 техногенных пожаров. На пожарах спасен 771 человек, 114 человек получили травмы, 130 человек погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В Братске на пожаре в пятиэтажке спасли пять человек
Происшествия, Фото:
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